CAN 2017: muet depuis son arrivée au Gabon, Aliou Cissé déroute la presse Alors qu'il était très attendu lors de l'arrivée des "Lions", Aliou Cissé n'a pipé mot devant les journalistes. Le sélectionneur national ne s'est toujours pas exprimé, ce qui a eu le don d'irriter sérieusement les reporters présents sur place à Franceville.



Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

A la veille du coup d'envoi de la CAN, la pression monte chez les "Lions", le coach Aliou Cissé, lui, se fait discret, il refuse de parler à la presse ou du moins, fait tout pour l'éviter. Alors qu'il était attendu en conférence de presse, jeudi dernier après l'arrivée des "Lions", il n'avait prononcé aucun mot. Il a de surcroît ordonné aux joueurs de ne pas s'adresser à la presse. Hier, l'ancien capitaine des "Lions" a tenu une séance d'entraînement à hui-clos. Ceci, au moment où les journalistes veulent recueillir ses impressions sur le choc de demain entre le Sénégal et la Tunisie. Au moment où Aliou Cissé fuit la presse nationale comme la peste, le sélectionneur de la Tunisie se montre pour sa part loquace et livre ses impressions au journalistes. Le coach des "Lions" semble coutumier des faits car il avait déjà fermé les portes de la "Tanière" à la presse et aux supporteurs à la veille du match contre le Cap-Vert en éliminatoires de la coupe du monde 2018. Une méthode qui d'ailleurs n'avait pas plu au président de la fédération de football, Maître Augustin Senghor, qui s'en était offusqué. A rappeler que le sélectionneur national avait d'ailleurs pendant longtemps refusé de publier la liste des joueurs retenus lors des précédents matchs, devant les journalistes.

source: l'AS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook