CAN 2017 : portrait de "Lion", Keïta Baldé Diao, le label Barça Formé au FC Barcelone, le technique milieu excentré Keïta Baldé Diao a fini de gagner sa place en dans la sélection nationale sénégalaise qui va disputer la CAN 2017.

Avec Keïta Baldé Diao, le FC Barcelone peut être fier de son modèle de formation de jeunes footballeurs. Né le 8 mars 1995 en Espagne, le milieu excentré de la Lazio de Rome en Italie, fait des merveilles au sein de la tanière.



Très technique et capable de faire la différence sur de petits espaces, il a été élu meilleur jeune, U 21 de le série A, le championnat italien de football, la saison dernière. En novembre dernier, il avait remporté le prix du joueur le plus prometteur ayant porté les couleurs du FC Barcelone.



Les dirigeants de club doivent certainement être en train de nourrir des regrets pour avoir transféré trop tôt, Diao à l'équipe B de la Lazio. Le vainqueur du championnat d'Italie 2013 des réserves a signé son premier contrat pro avec les romains le 2 février 2014. En deux saisons dans l'élite; il a tapé dans l'oeil des grands.



Le week-end dernier, on a appris que Manchester United de José Mourinho serait prêt à mettre 30 millions d'euros pour son transfert. La lutte pour ce pur talent a aussi concerné sa carrière internationale. Courtisé par l'Espagne, Keïta Baldé Diao a choisi d'évoluer aux couleurs du Sénégal.



Et c'est le 26 mars 2016 contre le Niger en qualification pour la CAN 2017 qu'il a honoré sa première sélection. Il entra en jeu vers la fin du match, alors que le Sénégal menait par deux buts à zéro pour régaler le public du stade Léopold Sédar Senghor de ses dribbles.



Le 3 septembre 2016, le milieu offensif inscrit son premier but en sélection, face à la Namibie toujours en éliminatoires de la CAN 2017. Au fil de ses sorties, il s'impose aujourd'hui comme un des titulaires indiscutables des "Lions".



