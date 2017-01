CAN 2017 : première participation, premier match, les "Djurtus" de la Guinée-Bissau neutralisent les "Panthères" du Gabon

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 18:40 | | 0 commentaire(s)|

Pour une première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée-Bissau obtient un nul historique face au Gabon, pays hôte de la 31e édition.



On les appelle "Djurtus", les joueurs de l’équipe nationale de Guinée-Bissau. A la faveur d’une campagne de qualification héroïque, les « Djurtus » ont réussi pour la première fois de leur histoire à se qualifier pour une phase finale de Coupe d’Afrique des Nations. Pour leur premier match, en ouverture de la CAN 2017 de ce samedi 14 janvier les opposant aux "Panthères" du Gabon, les "Djurtus" ont réussi à signer une belle prestation en imposant le nul à l’équipe hôte de la compétition.



Après été menés au score à la 53e mm par le Gabon sur une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang, les "Djurtus" ont inversé la tendance dans les toutes dernières minutes en marquant le but synonyme de nul contre le Gabon.



Un signal fort qui prouve que les Bissau-Guinéens n’ont pas l’intention de faire de la figuration durant la compétition et n'y sont pas arrivés par hasard.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook