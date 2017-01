CAN 2017-préparation: l'Algérie bat la Mauritanie, le Mali s'incline contre le Burkina Faso

A quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon (14 janvier-5 février), les équipes qualifiées achèvent leur préparation.



En amical à Blida, la sélection algérienne (groupe B avec la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe) a battu la Mauritanie (non qualifiée pour la CAN) sur le score de 3-1 en match amical.



Sofiane Hanni, Baghdad Bounedjah et Nabil Bentaleb ont marqué pour les Fennecs contre une réalisation de El-Eid El-Hassan.



A Marrakech au Maroc, le Mali (qui sera dans le groupe D avec le Ghana, l'Egypte et l'Ouganda) a été moins en réussite. Les Aigles ont perdu face au Burkina Faso (qui fera face au Gabon, au Cameroun et à la Guinée-Bissau dans le groupe A) sur le score de 1-2.



Jonathan Zongo et Bertrand Traoré ont marqué les deux buts des Etalons. Mustapha Yatabaré a sauvé l'honneur pour les Maliens.



Source: Rfi



