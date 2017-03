CAN 2019: Calendrier et résultats des éliminatoires CAN 2019 : TOUR PRELIMINAIRE



Les trois équipes qualifiées à l’issue des matches aller et retour disputeront la phase de groupes.

CAN 2019 : PHASE DE GROUPES

L’équipe qui termine à la première place de son groupe est qualifiée pour la CAN 2019. Les trois équipes classées deuxièmes avec le meilleur bilan de ces éliminatoires sont également qualifiées.



GROUPE A

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Sénégal – Guinée équatoriale ; Soudan – Sao Tomé ou Madagascar

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Guinée équatoriale – Soudan ; Sao Tomé ou Madagascar – Sénégal

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Sénégal – Soudan ; Guinée équatoriale – Sao Tomé ou Madagascar

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Soudan – Sénégal ; Sao Tomé ou Madagascar – Guinée équatoriale

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Guinée équatoriale – Sénégal ; Sao Tomé ou Madagascar – Soudan

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Soudan – Guinée équatoriale ; Sénégal – Sao Tomé ou Madagascar



GROUPE B*

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Malawi – Comores ou Maurice

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Maroc – Malawi

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Maroc – Comores ou Maurice

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Comores ou Maurice – Maroc

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Comores ou Maurice – Malawi

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Malawi – Maroc



*Le Cameroun, qualifié d’office pour la CAN 2019, dispute les matches du groupe B. Mais ses résultats ne sont pas pris en compte dans le classement. Du coup, seul le premier de cette poule à trois pourra se qualifier pour la phase finale.



GROUPE C

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Mali – Gabon ; Burundi – Djibouti ou Soudan du Sud

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Gabon – Burundi ; Djibouti ou Soudan du Sud – Mali

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Mali – Burundi ; Gabon – Djibouti ou Soudan du Sud

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Burundi – Mali ; Djibouti ou Soudan du Sud – Gabon

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Gabon – Mali ; Djibouti ou Soudan du Sud – Burundi

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Burundi – Gabon ; Mali – Djibouti ou Soudan du Sud



GROUPE D

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Algérie – Togo ; Bénin – Gambie

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Togo – Bénin ; Gambie – Algérie

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Algérie – Bénin ; Togo – Gambie

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Bénin – Algérie ; Gambie – Togo

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Togo – Algérie ; Gambie – Bénin

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Bénin – Togo ; Algérie – Gambie



GROUPE E

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Nigeria – Afrique du Sud ; Libye – Seychelles

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Afrique du Sud – Libye ; Seychelles – Nigeria

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Nigeria – Libye ; Afrique du Sud – Seychelles

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Libye – Nigeria ; Seychelles – Afrique du Sud

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Afrique du Sud – Nigeria ; Seychelles – Libye

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Libye – Afrique du Sud ; Nigeria – Seychelles



GROUPE F

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Ghana – Ethiopie ; Sierra Leone – Kenya

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Ethiopie – Sierra Leone ; Kenya – Ghana

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Ghana – Sierra Leone ; Ethiopie – Kenya

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Sierra Leone – Ghana ; Kenya – Ethiopie

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Ethiopie – Ghana ; Kenya – Sierra Leone

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Sierra Leone – Ethiopie ; Ghana – Kenya



GROUPE G

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : RD Congo – Congo ; Zimbabwe – Liberia

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Congo – Zimbabwe ; Liberia – RD Congo

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : RD Congo – Zimbabwe ; Congo – Liberia

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Zimbabwe – RD Congo ; Liberia – Congo

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Congo – RD Congo ; Liberia – Zimbabwe

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Zimbabwe – Congo ; RD Congo – Liberia



GROUPE H

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Côte d’Ivoire – Guinée ; République centrafricaine – Rwanda

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Guinée – République centrafricaine ; Rwanda – Côte d’Ivoire

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Côte d’Ivoire – République centrafricaine ; Guinée – Rwanda

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : République centrafricaine – Côte d’Ivoire ; Rwanda – Guinée

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Guinée – Côte d’Ivoire ; Rwanda – République centrafricaine

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : République centrafricaine – Guinée ; Côte d’Ivoire – Rwanda



GROUPE I

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Burkina Faso – Angola ; Botswana – Mauritanie

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Angola – Botswana ; Mauritanie – Burkina Faso

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Burkina Faso – Botswana ; Angola – Mauritanie

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Botswana – Burkina Faso ; Mauritanie – Angola

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Angola – Burkina Faso ; Mauritanie – Botswana

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Botswana – Angola ; Burkina Faso – Mauritanie



GROUPE J

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Tunisie – Egypte ; Niger – Swaziland

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Egypte – Niger ; Swaziland – Tunisie

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Tunisie – Niger ; Egypte – Swaziland

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Niger – Tunisie ; Swaziland – Egypte

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Egypte – Tunisie ; Swaziland – Niger

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Niger – Egypte ; Tunisie – Swaziland



GROUPE K

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Zambie – Mozambique ; Guinée-Bissau – Namibie

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Mozambique – Guinée-Bissau ; Namibie – Zambie

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Zambie – Guinée-Bissau ; Mozambique – Namibie

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Guinée-Bissau – Zambie ; Namibie – Mozambique

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Mozambique – Zambie ; Namibie – Guinée-Bissau

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Guinée-Bissau – Mozambique ; Zambie – Namibie



GROUPE L

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Cap-Vert – Ouganda ; Tanzanie – Lesotho

19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Ouganda – Tanzanie ; Lesotho – Cap-Vert

3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Cap-Vert – Tanzanie ; Ouganda – Lesotho

3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Tanzanie – Cap-Vert ; Lesotho – Ouganda

8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Ouganda – Cap-Vert ; Lesotho – Tanzanie

5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Tanzanie – Ouganda ; Cap-Vert – Lesotho

