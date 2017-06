CAN 2019 : ce qu’il faut retenir des premiers matchs de qualification

Le Ghana, demi-finaliste de la dernière édition remportée par le Cameroun, a écrasé l'Éthiopie 5-0, dimanche, lors de la première journée des qualifications à la CAN 2019, marquée aussi par la défaite de la Côte d'Ivoire.



Le Ghana, qui a ouvert la marque avec un but d’Asamoah Gyan (10e), menait déjà 3-0 à la mi-temps (buts de John Boye et Ebeneze Ofori), mais il n’a pas relâché la pression au retour des vestiaires lors de sa rencontre contre l’Éthiopie, dimanche 11 juin. Raphael Dwamena en a profité pour réaliser un doublé et porter le score final à 5-0.



Au sein du groupe E, l’Afrique du Sud a réalisé une belle performance en l’emportant 2 à 0 face au Nigeria, une première depuis 13 ans. Dans le groupe H, la Côte d’Ivoire − qui voulait une victoire en hommage à Cheick Tioté, sacré en 2015 avec les Eléphants et mort subitement lundi 5 juin en Chine − a été battue devant son public par la Guinée 3 à 2, en dépit d’un doublé de Seydou Doumbia (15e, 62e).



Le Cameroun, champion d’Afrique en titre et hôte de l’édition 2019, a quant à lui battu le Maroc 1-0.



Vendredi 9 juin



Soudan – Madagascar : 1-3



Libye – Seychelles : 5-1



Samedi 10 juin



Malawi – Comores : 1-0



Burundi – Soudan du Sud : 3-0



Zambie – Mozambique : -1



Botswana – Mauritanie : 0-1



Cameroun – Maroc : 1-0



Niger – Swaziland : 0-0



Nigeria – Afrique du Sud : 0-2



Guinée-Bissau – Namibie : 1-0



Sierra Leone – Kenya : 2-1



Tanzanie – Lesotho : 1-1



RDC – Congo : 3-1



Burkina Faso – Angola : 3-1



Côte d’Ivoire – Guinée : 2-3



Mali – Gabon : 2-1



Sénégal – Guinée équatoriale : 3-0



Dimanche 11 juin



Zimbabwe – Liberia : 3-0



Bénin – Gambie : 1-0



Ghana – Éthiopie : 5-0



Centrafrique – Rwanda : 2-1



Cap Vert – Ouganda : 0-1



Algérie – Togo : 1-0



Tunisie – Égypte : 1-0



source: JeuneAfrique

