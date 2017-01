CAN: L’Afrique de l’Ouest en force Exit le premier tour de la 31e Coupe d’Afrique des Nations. Un des grands enseignements à tirer de cette phase est la montée en puissance de l’Afrique de l’Ouest dans cette joute continentale, édition après édition.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2017 à 14:36 | | 1 commentaire(s)|

En effet, à l’instar de la CAN 2015, cette partie de l’Afrique compte 3 représentants encore en lice au stade des quarts de finale (Sénégal, Ghana et Burkina Faso) . Pour rappel, en 2015, la Côte d’Ivoire, le Ghana et la Guinée Conakry étaient les dignes représentants de l’Afrique de l’Ouest à ce même stade de la compétition.



Cerise sur le gâteau, une finale 100% Afrique de l’Ouest avait opposé la Côte d’ivoire au Ghana. L’histoire bégaiera-t-elle en 2017 au Gabon ? Les 3 représentants de la partie Nord du continent (Maroc, Egypte, Tunisie) ne l'entendront sûrement pas de cette oreille sans compter les autres pays encore en lice.



Source Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook