CAN U 17 2017 : Le Gabon choisi par la CAF pour abriter le tournoi des moins de 17 ans du 21 mai au 4 juin

Vendredi 3 Février 2017

Le Gabon, hôte de la CAN seniors 2017 qui sera clôturée ce dimanche 05 février avec la finale Egypte-Cameroun, abritera du 21 mai au 4 juin la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, a décidé la Confédération africaine de football (CAF), ce vendredi.



‘’ Deux pays avaient fait acte de candidature pour remplacer Madagascar et après vote, c’est le Gabon qui l’a emporté pour huit voix contre 6 au Soudan’ ’, rapporte le site de la CAF.



Initialement prévu à Madagascar, ‘ ’il a été décidé en raison du retard pris dans la préparation du tournoi et en conformité avec le cahier des charges de lui en retirer l’organisation’ ’.



Dans le même ordre d’idées, le Comité exécutif de la CAF réuni ce vendredi à Libreville, a décidé de disqualifier le Congo au profit de la Tanzanie qui avait porté une réserve.



‘’ La Fédération tanzanienne de football avait porté réserve contre l’éligibilité du joueur congolais Langa Lesse Bercy. Après plusieurs courriers concernant le cas du joueur en question, il avait été décidé de l’envoyer au Caire afin de procéder à une IRM (imagerie à résonance magnétique) ’’, écrit la CAF.



‘ ’Le joueur n’étant jamais venu. Un ultime délai avait été accordé avec déplacement à Libreville pour l’examen en question. Lance Lesse Bercy n’a pas davantage répondu à la convocation. Le Congo est donc disqualifié et remplacé par la Tanzanie ’’, a décidé l’instance dirigeante du football africain.



Aps





