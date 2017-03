CAN U 20, la "remontada" de folie des "Lionceaux" face aux sud-Africains Le festival a vraiment été au rendez-vous. Le Sénégal, mené au score par l'Afrique du Sud 2-0 à l'issue de la première demi-heure de jeu, a marqué 4 buts en deuxième période pour finalement s'imposer sur le score de 4 buts à 3. Le Sénégal n'a désormais plus besoin que d'un point pour s'ouvrir les portes de demi-finales et un ticket en Coupe du monde en Corée.

Vendredi 3 Mars 2017

Dos au mur à la mi-temps après deux buts sud-africains, le Sénégal a réussi le tour de force de revenir en deuxième période en prenant le jeu à son compte et en ayant, il est vrai, plus de réussite. En effet, même quand il était mené au score, le Sénégal a réussi à se créer au moins deux occasions franches par Aliou Badji qui a vu son tir s'écraser sur la barre et Ibrahima Niane dont la frappe n'était pas suffisamment puissante pour mettre en danger le gardien sud-africain.



Au retour des vestiaires, à peine quatre minutes de jeu, Ibrahima Niang redonnait de l'espoir au "Lionceaux" en réduisant le score à 2-1. Les poulains du coach Joseph Koto ne lâchaient rien et parvenaient à remettre les deux équipes à égalité à la suite d'un corner converti de la tête par Ousseynou Diagne à la 54e minute. Quelques minutes plus tard, l'attaquant sénégalais allait profiter d'une erreur défensive des sud-Africains pour expédier le ballon en pleine lucarne et marquer le but du 3-2.



Mais ce n'était pas fini car Krépin Diatta, de la tête, marquait le quatrième but, score 4-2 à la 67e minute.



Le Sénégal venait d'inscrire quatre buts en 18 minutes. Impressionnant! La fin du match fut plus difficile puisque les sud-Africains recollaient au score grâce à un but de Luther Singh, auteur d'un hat-trick lors de la première journée contre le Cameroun (4-3). Ses coéquipiers faisaient alors le forcing pour annuler le but d'écart qui les séparait de leurs adversaires alors que les Sénégalais épuisés par leur débauche d'énergie, semblaient être au bout du rouleau.



Finalement, ils réussissent à maintenir leur avantage qui les propulse en tête du groupe B avec quatre points devant l'Afrique du Sud et le Cameroun (3 points) et le Soudan (1 point). Les "Lionceaux" joueront leur dernier match ce dimanche face au Cameroun

