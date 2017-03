CAN U20 2017 - Bilan phase de poules : Les "lionceaux" font mieux qu’en 2015 La phase de poules de la Can U20, Zambie 2017, terminée ce dimanche, présente de meilleures statistiques pour les "lionceaux" du Sénégal par rapport à l’édition 2015.

La moisson a été meilleure cette année pour les juniors du Sénégal à la Can U20 de football. En se qualifiant en demi-finales, les joueurs du coach Joseph Koto s’offrent en même temps le privilège de prendre part au prochain Mondial de la catégorie (du 20 mai au 11 juin 2017) en Corée du sud.



Pour un bilan de la phase de poules, on peut retenir un meilleur rendement des juniors sénégalais par rapport à l’édition précédente CAN U20, en 2015 à domicile.



Une défense soignée des "lionceaux"

Si la bande au capitaine Mamadou Diarra a fait pareil en attaque en inscrivant 7 buts comme en 2015, sur le plan défensif, ils ont présenté une meilleure copie. En 2015, Andalinou Corréa et ses coéquipiers ont encaissé 8 buts, soit 2,6 buts par match.



Cette année, la défense sénégalaise n’a encaissé que la moitié (4 buts), soit un 1,3 but par match. En plus, le Sénégal a obtenu un meilleur classement cette fois dans sa poule. En 2015, les "lionceaux" avaient fini à la deuxième place du groupe A, avec 4 points. Cette fois-ci, ils ont terminé à la tête du groupe B avec 7 points et ce, en ne concédant aucune défaite.



Du côté des buteurs, Ibrahima Niane et Krépin Diatta sont les meilleurs artificiers sénégalais, pour le moment avec deux réalisations chacun.



