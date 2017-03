CAN U20 : Joseph Koto impressionné par la force mentale de son équipe

L’équipe du Sénégal des moins des moins de 20 ans, vainqueur 4-3 contre l’Afrique, a fait montre d’"une force de caractère inimaginable", a soutenu, son entraîneur, Joseph Koto.



"J’ai été impression aujourd’hui par ces jeunes qui ont montré un mental fort’’, a déclaré l’entraîneur en conférence de presse, soulignant que ses joueurs n’ont pas lâché en dépit des occasions ratées en première période.



L’équipe du Sénégal menée, 2-0, par l’Afrique du Sud, à la fin de la première période, a fini par s’imposer, jeudi, sur la marque de 4 buts à 3 lors de la 2-ème période.



"Je sais qu’avec le soutien que leur montre à chaque fois la population, ils ne vont jamais lâcher. Mais là, ils m’ont vraiment impressionné", a indiqué l’ancien ailier international, commentant la performance de ses joueurs.



"C’est une belle performance mais il faut savoir passer dessus et se projeter dès à présent sur le match contre le Cameroun qu’il faudrait également maîtriser", a-t-il par ailleurs ajouté.



Avec ce succès contre l’Afrique du Sud, le Sénégal est remonté à la première place du groupe B avec 4 points. Il sera opposé au Cameroun, samedi.



Le Soudan qui ne compte qu’un point, reste encore en course pour la qualification mais n’a pas son destin entre les mains.



