CAN U20: la Zambie championne d'Afrique La Zambie a battu le Sénégal par 2 buts à 0 lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans qui s'est tenu sur son territoire.

Dimanche 12 Mars 2017

C'est une grande première pour le football zambien car c'est la première fois que les chipolopolos remportent ce trophée de la CAN des U20. Les Lionceaux de la Téranga n'ont jamais remporté cette compétition.



Il y a deux ans, ils avaient été battus à domicile par le Nigeria 1 but à 0. Il y a deux ans, les lionceaux avaient été battus à domicile par le Nigeria 1 but à 0. Pour accéder en finale cette année le Sénégal a éliminé la Guinée malgré le penalty manqué.



Les Guinéens, tous comme les trois autres demi-finalistes (Afrique du Sud, Sénégal et Zambie), disputeront en effet la phase finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans, prévue en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin 2017.

