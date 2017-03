CAN U20 : le Sénégal bat l’Afrique du Sud et se hisse en tête de sa poule L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans, menée, 2-0, par l’Afrique du Sud, à la fin de la première période, a fini par s’imposer sur la marque de 4 buts à 3 lors de la 2-ème période.

Cueilli à froid dès la première minute par un but de la tête de Jordaan, le Sénégal a réussi à revenir dans le jeu mais peinait à marquer, constate l’agence de presse sénégalaise.



Ni Aliou Badji, à la 7-ème minute, dont le tir s’écrasa sur la barre, ni Ibrahima Niane qui tire mollement sur un excellent service de Krépin Diatta sur le portier sud-africain à la 44-ème minute, n’ont réussi à marquer.



Le capitaine sud-africain, Mupepe, aggravera le score à la 25-ème minute.



Le match change de physionomie en seconde période et les Sénégalais qui se créaient déjà des occasions commencent à avoir de la réussite.



Quatre minutes après le retour des vestiaires, Ibrahima Ndiaye réduit la marque sur coup franc (1-2).



Sur un corner bien exécuté, Ousseynou Diagne, le longiligne milieu de terrain, étale son mètre 90 pour marquer de la tête (54-ème minute).



Sept minutes après, le même Diagne sur un cafouillage sud-africain, reprend victorieusement et donne l’avantage aux Juniors.



Quelques minutes plus tard, Krépin Diatta qui a été l’un des

hommes forts du match, joue de la tête sur un autre ballon cafouillé pour porter la marque à 4-2.



Si les Sud-africains ont réussi à réduire le score à 3-4 à neuf minutes de la fin, le Sénégal conservera cette précieuse victoire qui le met en tête du groupe.



L’équipe aura besoin d’un nul pour se qualifier en demi-finales et à la Coupe du monde quel que soit le score de la rencontre Soudan-Afrique du Sud lors du 3-ème tour.



Le point du groupe B : 1er Sénégal (4 points), 2-ème Afrique du Sud 3 points (+1), 3-ème Cameroun 3 points, 4—ème Soudan (1 point).

