CAN U20: le Sénégal bat le Cameroun (2-0) et hérite de la Guinée en demi-finale

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2017 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|



le Sénégal a pris sa revanche sur le Cameroun, battu 2 à 0 ce dimanche en match de clôture de la dernière journée du premier tour de la CAN U20.

Cette victoire conforte la main mise du Sénégal dans son groupe avec sept (7) points en trois (3) rencontres (2 victoires et un match nul) et relègue l’Afrique du Sud à la deuxième place, malgré sa victoire sur le Soudan.

le Sénégal va rencontrer la Guinée en demi-finale tandis que l’Afrique du Sud héritera de l’épouvantail, la Zambie, pays hôte et qui a une efficacité chirurgicale.

senego

CAN U20: Le Sénégal bat le Cameroun et retrouve la Coupe du Monde

Le Sénégal, aprés sa brillante victoire face à l’Afrique du sud (4-3), ont battu cet aprés midi l’un des favoris du tournoi, le Cameroun. Les deux équipes s’affrontaient lors de la 3e journée de la poule B.

Trés entreprenants en premiére période, les Lionceaux sont récompensés dans le temps additionnel grâce à un but de Ibrahima Niane. Au retour des vestiaires, les protégés de Koto corse la marque par l’intermédiaire de Kreppin Diatta (48′).

Le Sénégal bat ainsi le Cameroun (2-0) et se qualifie pour les demi-finales de la Can.

Aprés la Nouvelle Zélande, les Lionceaux disputeront la Coupe du monde de ladite catégorie qui se tiendra en Mai-Juin 2017 en Corée du SUd.

galsenfoot.com





