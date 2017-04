CANADA : Kouthia a fait le show à Montréal

Invité par le Regroupement général des Sénégalais du Canada, dans le cadre de ses activités culturelles, l’humoriste Kouthia a fait, dimanche 16 avril, salle comble à Montréal.



La pluie n’a pas découragé ses fans qui se sont déplacés en masse pour assister à son spectacle. Des fans composés d’hommes, de femmes et d’enfants. Le décor est planté. Sur scène, Kouthia a joué plusieurs personnages : Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, Dansokho, Mimi Touré , Oumar Pène… Sur scène Kouthia s’est habillé en plusieurs styles vestimentaires. Sur scène Kouthia a fait rire. Et sur scène, Kouthia a réaffirmé son amour pour Syndiely Wade, à qui, il a adressé une lettre remplie de sensation, d’émotion, de notes poétiques et lyriques.



Le regroupement a remis deux distinctions à l’artiste pour son engagement culturel.



Kouthia n’a pas seulement fait rire en imitant, il a aussi chanté et dansé avec la manière.

Spectacle vivement apprécié par les spectateurs.



