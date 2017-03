CBAO : le casse fomenté par un réseau international d’hommes d’affaires sénégalais, burkinabé, béninois et nigérien Rebondissement dans l’affaire Cbao : Un réseau international démasqué, des hommes d’affaires sénégalais et étrangers dans le coup



Après avoir soulevé les gros lièvres, votre site www.mediaspost.com revient comme promis, mais cette fois ci, avec des éléments nouveaux dans ce qui est convenu d’appeler maintenant, l’affaire Cbao, qui est bien partie pour être le scandale du siècle.



En plus du présumé cerveau Georges Félix Bidi qui a été livré à la Sûreté urbaine par le service d’audit interne de la banque comme nous l’avions annoncé, mediaspost est en mesure de vous dire que des présumés complices au sein de la banque, mais aussi au niveau national et international sont dans le coup et commencent à être démasqués.



En clair, le scandale de la Cbao a été organisé par un réseau international d’hommes d’affaires sénégalais, burkinabè, béninois et nigériens tous propriétaires de comptes, dont le cerveau se trouve à la Cbao, selon les sources qui se sont confiées à mediaspost. Ces dernières soulignent cependant que les comptes les plus gonflés se trouvent hors du Sénégal, dans ces pays annoncés.



Toujours d’après nos sources, l’argent pompé par cette bande, était viré dans des comptes particuliers et dans les comptes d’entreprise de ces hommes d’affaires avec qui elle est en connivence. Au total, ces hommes d’affaires sont parvenus à opérer des retraits qui tournent autour d’un demi-milliard comme nous l’avions annoncé sur un montant d’un milliard 200 millions virés. Le montant restant a été bloqué au niveau de certains comptes par la banque juste après l’éclatement de l’affaire, pour éviter de nouveaux retraits.



Affaire à suivre…



