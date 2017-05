CEDEAO : Le président Moustapha Cissé Lo félicite le Président Buhari pour la libération des 82 lycéennes de Chibok A l'ouverture de sa première session ordinaire au titre de l'année 2017, à Abuja, le Parlement de la CEDEAO a félicité le gouvernement fédéral du Nigéria et le Président Muhammadu Buhari pour avoir obtenu la libération et le retour en toute sécurité des 82 lycéennes de Chibok qui avaient été enlevées par Boko Haram, il y a trois ans.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 19:55 | | 1 commentaire(s)|

Le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, qui les a félicités dans son discours d'ouverture de la session ordinaire, s'est dit convaincu que dans le même élan et dans le même engagement, le Gouvernement nigérian parviendra a rendre la liberté au reste des jeunes filles toujours aux mains de Boko Haram.



« Je dois d'entrée de jeu, féliciter le Gouvernement de la République Fédérale du Nigeria qui, tout en infligeant de pertes lourdes à la secte extrémiste Boko Haram, a réussi, par le dialogue, a faire libérer au moins 82 des lycéennes de Chibok qui avaient été enlevées, il y a de cela trois ans », a-t-il déclaré.



Le président Cissé Lo a, en outre, indiqué que la lutte contre le terrorisme est désormais prioritaire dans les programmes des Etats membres de la CEDEAO, car il est devenu impératif de mobiliser les forces de défense et de sécurité des Etats membres, surtout lors des événements qui rassemblent les citoyens.



II a félicité le président nouvellement élu de la France, Emmanuel Macron, pour son élection à la plus haute fonction à l’âge de 39 ans. II a également félicité Mariam Jack Denton pour son élection en tant que Présidente du Parlement de la Gambie, suite aux élections législatives du 6 avril 2017, qui ont bouclé le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook