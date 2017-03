CLASH : Eric Cantona n'épargne personne sur le match entre le Barça et le PSG ​Tout le monde y est allé de son grain de sel pour commenter l'incroyable remontada du Barça face au PSG en Ligue des Champions il y a quelques semaines, sauf... Eric Cantona.

Le Barça a éliminé le PSG dans un match fou, qui a largement été commenté dans la planète football. Des entraineurs, aux joueurs, en pensant par les supporters, tout le monde a lâché son petit mot sur le match de la décennie. Et pourtant, il y en a un qui n'avait pas commenté cette rencontre : Eric Cantona. L'ancien joueur de Manchester United, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche.



Et une chose est sûre, c'est que le Français a toujours son tempérament de feu. Pour raconter ce qu'il a pensé du match, Cantona n'a épargné aucune des deux équipes, dans une citation dont seul l'ancien jouer mancunien est capable. Admirez.

"C'était épique, il y avait seulement douze personnes sur la pelouse qui croyaient réellement en une possible qualification du Barça : Neymar et les onze joueurs de Paris. Suarez n'est plus un mordeur, c'est un plongeur, pas un très bon cependant, il en fait des tonnes, une tricherie aussi flagrante avec cette main sur la gorge. C'est du porn foot. Les enfants ne devraient pas être autorisés à regarder.



7 minutes c'est le temps dont le Barça a eu besoin pour marquer trois buts décisifs. 7 minutes c'est le temps qu'il a fallu à Serge Aurier pour mettre ses chaussettes face à Lorient. 7 minutes c'est le temps durant lequel Manchester City était qualifié en quart de finale. 7 minutes c'est aussi le temps moyen pour des rapports sexuels. Conclusion : ne faites pas l'amour en regardant du football, car vous allez manquer beaucoup de choses."



