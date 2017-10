CM 2018: L'Egypte rejoint le Nigeria

Avec les trois points de la victoire, les Pharaons qui comptent 12 points, ne peuvent plus être rejoints par les autres équipes de son groupe de qualification (E).



A une journée de la fin, la situation se présente comme suit dans le groupe E : 1-ère Egypte 12 points, l’Ouganda 8 points, le Ghana 6 points, le Congo 1 point.



L’Egypte retrouve la Coupe du monde après 27 ans d’attente, la dernière présence des Pharaons au Mondial datant de 1990.



Ce retour à la Coupe du monde porte la marque de l’attaquant vedette des Pharaons, Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre) auteur des deux buts de la victoire.



Le but congolais a été marqué par l’attaquant Bouka Moutou de Dijon (France).



Déjà samedi, le Nigeria a obtenu sa qualification après sa victoire 1-0 devant la Zambie.



Il reste trois places pour le football africain qui attend le verdict dans les poules A, C et D celui du Sénégal.



Avec 8 points (+4), les Lions obtiendront leur qualification s’ils gagnent leur prochain match contre l’Afrique du Sud à Polokwane, le 10 novembre prochain.





