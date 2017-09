CM 2018 : La Fifa a mené « une enquête approfondie » sur Lamptey (Officiel de la Caf)

La Fifa, l’instance internationale en charge du football, a conduit « une enquête approfondie » avant de décider de reprogrammer le match Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre dernier, a laissé entendre le président de la Commission des arbitres de la Confédération africaine de football (CAF), le Djiboutien, Souleymane Hassan Waberi.



Au terme de ses investigations, la FIFA a par ailleurs, décidé de suspendre à vie l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey pour avoir manipulé les résultats de cette rencontre comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018.



L’instance dirigeante du football mondiale est arrivée à la conclusion que Lamptey « a manipulé le résultat du match », d’où sa décision de le suspendre à vie de toutes activités liées au football, sur la base de cette « enquête approfondie », a indiqué M. Waberi.



La FIFA, dans le même esprit, a aussi décidé de la reprogrammation du match Afrique du Sud-Sénégal, gagné (2-1) par des Bafana-Bafana, une rencontre marquée par des décisions de l’arbitre ghanéen jugées « imaginaires ».



Souleymane Hassan Waberi, par ailleurs président de la Fédération djiboutienne de football, était l’invité d’une association regroupant des journalistes, des observateurs et des techniciens amoureux du football africain autour du concept (African Football United), à Cape Coast (Ghana), où se poursuit le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA).



Le président de la Commission de l’arbitrage de la CAF a refusé de se prononcer sur la suspension de 3 mois infligée à l’arbitre africain par la Confédération africaine de football (CAF), arguant qu’il n’était pas aux affaires à cette époque qui coïncidait avec le règne de Issa Hayatou.



M. Waberi assure par contre que les arbitres du continent ont le niveau requis. « Nos arbitres ont le niveau actuellement pour siffler une finale de Coupe du monde », a répondu le dirigeant de la CAF.



Le Marocain Said Belqola est le premier arbitre africain et encore le seul à siffler une finale de Coupe du monde en 1998 entre la France et le Brésil (3-0).



