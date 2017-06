CMU : 2, 696 millions de Sénégalais pris en charge pour un montant de plus de 10 milliards en 2016, Selon Eva Marie Coll Seck La Couverture Maladie Universelle (Cmu) a utilisé plus de 10 milliards fCfa permettant la prise en charge médicale gratuite de 2, 696 millions de Sénégalais pour l’année 2016. L’information est du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Eva Marie Coll Seck, qui présidait un atelier de partage dont l’objectif principal est de valider avec les différents acteurs, le « Manuel des procédures de gestion des initiatives de gratuité dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle », ce jeudi.

Dans le souci d’assurer des soins médicaux gratuits aux populations, le ministère de la Santé et de l’Action Sociale en collaboration avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des initiatives de gratuité dans le cadre de la Cmu, a organisé un atelier dans le but d’échanger avec les parties prenantes sur le contenu du Manuel des procédure des initiatives de gratuité, d’identifier les goulots d’étranglement et adopter de nouvelles procédures de gestion des initiatives de gratuité.



En effet, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Eva Marie Coll Seck en a profité pour faire la synthèse sur les résultats obtenus en 2016. « Ne serait-ce qu’en 2016, 2,5 millions cas d’enfants malades ont été pris en charge. Il y a plus de 120 000 personnes qui ont bénéficié du Plan sésame, 60 000 séances de dialyse et 16 000 césariennes », se glorifie le ministre en soutenant que ce n’est pas encore suffisant.



Ainsi il lui paraît important de dire que plus de 10 milliards de FCfa ont été utilisés pour la mise en œuvre de cette gratuité dans l’assistance médicale des Sénégalais en 2016.



En ce qui concerne l’année en cours (2017), le ministre pense qu’il y a beaucoup de difficultés du fait des retards dans la mise à disposition de fonds pour assurer le remboursement. Elle ajoute que « c’est des choses qui peuvent arriver » s’est-elle justifiée.



Pour cela, elle estime qu’il faut trouver une solution et ce sera un succès qui fait de la Couverture maladie universelle, ce que tout le monde attend d’elle, c’est-à- dire, permettre à tous les sénégalais de pouvoir être à l’aise, sans contrainte financière pour pouvoir avoir accès aux services de qualité.



Toujours dans le même registre, le ministre de la Santé de dire :« nous sommes en train de travailler avec le ministère des Finances pour qu’on puisse avoir vraiment accès d’une manière continue au fonds qui sont dans notre budget pour pouvoir aller dans le sens d’améliorer tout ce qui se fait à l’heure actuelle » rassure Mme Eva Marie Coll seck.



A l’en croire toujours, Mme Seck informe: « nous avons mis en place 674 mutuelles de santé qui ont permis l’enrôlement de plus de 2 000 300 bénéficiaires depuis le lancement du programme de la Couverture Maladie Universelle (Cmu). Il y a eu une place importante avec tous les programmes et toutes les initiatives de gratuité. Et cela a montré la volonté de prendre en charge soit les personnes les plus démunies soit les soins particulièrement coûteux ».



