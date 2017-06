CNRA: Matar Sall " On n'interdit pas aux médias d’écrire...mais les médias audiovisuels ne doivent pas faire la..." (vidéo) En perspective des élections législatives du 30 juillet 2017, le Conseil nationale Régulation de l’Audiovisuel (Cnra); a tenu à organiser une journée d’information et de partage avec la presse, ce mercredi 21 juin 2017, pour rappeler aux acteurs des médias, le respect du Code électoral et des normes professionnelles.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2017 à 19:15



