COMITE DIRECTEUR DU PDS: Le sms d’Aïda Mbodj qui fait rire…

Retour sur la réunion du Comité directeur du Pds, jeudi dernier. Des informations cocasses et intéressantes, il y en avait à la pelle. Comme lorsqu’Oumar Sarr, en pleine réunion du Comité directeur, a révélé avoir reçu un sms d’Aïda Mbodj qui s’excuse de son absence à cause d’une audience entre le Président portugais et le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, à laquelle elle devait participer. Rire généralisé dans la salle. «Depuis quand Aïda Mbodj s’excuse-t-elle quand elle s’absente aux réunions du Comité directeur» ?, ont rigolé la plupart des responsables libéraux. Surtout pour une personne qui n’a pas pris part aux réunions du Comité directeur du Pds depuis Mathusalem et qui mène son échappée solitaire, dans l’indifférence générale.



