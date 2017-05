COMMUNIQUE DE PRESSE-Dans le cadre de ses activités d’aide et de soutien aux personnes les plus vulnérables : Talibés, personnes atteintes d’Albinisme, et personnes en situation de Handicap,

Les membres de l’association LES PETITES GOUTTES de Dakar, par les voix du coordonnateur et du chef de volet ALBINOS, vous convient à l’anniversaire du projet Albinisme : Deux Ans sous le Parasol.



Cette journée sera consacrée, au bilan des activités du volet ALBINISME, la présentation des nouveaux bénéficiaires du programme et la distribution de crèmes solaires.

L’évènement aura lieu, ce samedi 20 MAI 2017, au CDEPS de PETIT MBAO.



Le programme de la journée est le suivant :

9H – 10H : PRESENTATION DES INVITES

10H – 13H : DISTRIBUTION DE CREMES SOLAIRES

13H – 15H : COLLATION

La présence de toutes et de tous, est, vivement souhaitée.



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

MAME MOR SECK : COORDONNATEUR LPG – 77 561 37 89%20561%2037%2089

MR DIABATE ABOUBACAR : COMMUNICATION - TEL : 77%20571%2083%2011 571%20571%2083%2011 83%20571%2083%2011 11%20571%2083%2011



