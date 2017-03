COMMUNIQUE DE PRESSE: Présidence de la République du Sénégal

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

PÔLE COMMUNICATION

Dakar, le 18 mars 2017





COMMUNIQUE DE PRESSE







Suite à l’article du quotidien français Le Monde en date du 19 mars 2017, la présidence de la République du Sénégal tient à préciser ceci:

S.E. Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, n’a plus aucun contact, ni de près, ni de loin avec Monsieur Robert Bourgi et ce, depuis deux ans.

Par ailleurs, Monsieur Robert Bourgi n’a jamais été son conseiller.



Présidence de la République du Sénégal

Présidence de la République du Sénégal

Site web : www.presidence.sn





