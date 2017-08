COMMUNIQUE SUR LA COUPURE GENERALE D’ELECTRICITE

DU SAMEDI 29 JUILLET 2017

Le Réseau Interconnecté de l'OMVS reliant le Mali, le Sénégal et la Mauritanie a été perturbé ce samedi 29 juillet 2017 à 19h35 suite à de fortes intempéries avec pluies et vents violents. Cet incident exogène a entraîné une coupure générale du courant dans l'ensemble de ces trois pays.



Dès la survenance de cette panne intervenue au moment de la montée de la consommation d’électricité sur le réseau, nos équipes se sont rapidement mobilisées et ont circonscrit la perturbation pour entamer la reprise de service.



Le réseau général de transport d’électricité du Sénégal a été réalimenté et sécurisé dès 20h27, heure à laquelle nous avons commencé la remise du courant chez les clients dans les différentes villes du pays.



Au fur et à mesure que les centrales étaient redémarrées, les clients étaient réalimentés progressivement, tout en préservant la sécurité du système électrique.



A 21h36, la presque totalité des clients avaient l’électricité. Cependant il nous reste quelques clients qui seront remis dès la réparation des pannes causées par des chutes de poteaux, ruptures de fils électriques, …



Senelec présente ses excuses à l’ensemble de ses clients et les assure qu’elle met tout en œuvre pour leur garantir la continuité d’un service de qualité.

Le Directeur Général