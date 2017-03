COMMUNIQUE Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 17:08 commentaire(s)| Dans le cadre de la poursuite de son programme de modernisation et de sécurisation du mesurage d’énergie auprès de sa clientèle « Grands Comptes », Senelec va poser de nouveaux compteurs du 27 Mars au 31 Mai 2017 dans le département de Dakar, plus précisément, au niveau des quartiers de Dakar Plateau, Bel Air, Hann Maristes et Dalifort.



Dans le cadre de la poursuite de son programme de modernisation et de sécurisation du mesurage d’énergie auprès de sa clientèle « Grands Comptes », Senelec va poser de nouveaux compteurs du 27 Mars au 31 Mai 2017 dans le département de Dakar, plus précisément, au niveau des quartiers de Dakar Plateau, Bel Air, Hann Maristes et Dalifort.



Cette opération cible les clients Grandes Puissances dont la puissance est comprise entre 17 et 34 kilowatts.



L’entreprise OVAM est chargée de l’installation de ces compteurs. Les équipes de OVAM et de Senelec se rendront chez ces clients pour procéder au remplacement de leurs compteurs actuels par une nouvelle génération de compteurs dits intelligents. Les compteurs seront installés dans des coffrets par ces agents qui seront munis de badges d’identification.



Pour la réussite de cette opération, Senelec invite l’ensemble des clients concernés à bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’intervention de ses équipes techniques.



Senelec présente ses excuses à ses clients pour les éventuels désagréments que pourraient occasionner ces travaux.



