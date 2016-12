COS/M23: « Nous demandons à l’Etat du Sénégal de refuser de jouer aux gendarmes dans la crise en Gambie»

La Commission d’Orientation et Stratégies /M23 exhorte les autorités sénégalaises à avoir beaucoup plus de lucidité et de sagesse, dans la gestion du dossier sensible de la Gambie.



« Nous demandons à l’Etat du Sénégal de refuser de jouer aux gendarmes va-t’en guerre, au risque de créer un précédent énorme, dans les relations sénégalo gambiennes, déjà heurtées et mises à l’épreuve par des incidents récurrents. Par ailleurs, le Sénégal doit éviter de mettre en danger la vie des centaines de milliers de Sénégalais en terre gambienne », a fait savoir la COS/M23.



A la CEDEAO, les membres de la COS/M23 l'appellent au respect du droit constitutionnel et de prendre toutes ses responsabilités pour limiter les mandats présidentiels dans les pays de la sous-région.



« Nous demandons à la CEDEAO d’être regardant du droit constitutionnel gambien, et d’opter pour une résolution pacifique de ce conflit. Nous n’acceptons ni l’ingérence, ni le diktat de quelque autre organisation que ce soit. Il est temps que la CEDEAO prenne ses responsabilités, par des dispositions communautaires, pour défendre les peuples, encadrer l’alternance et limiter les mandats présidentiels dans les pays de la région. Par conséquent, nous militons fermement pour une issue pacifique et diplomatique de la situation en Gambie », affirme la COS/M23.



Landing DIEDHIOU, Leral.net