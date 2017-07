COS PETROGAS et Institut national du pétrole et gaz : le Président Macky Sall prône la transparence et l’inclusion dans la gestion des ressources naturelles

Le Président de la République, Macky Sall a fait plaidoyer mercredi, pour la transparence et l’inclusion dans la gestion des ressources naturelles avec notamment, l’érection de l’Institut national du pétrole et du gaz qui ouvrira ses portes en octobre. Et également, le COS-PETROGAZ qui est chargé d'assister le Président de la République et le Gouvernement dans la définition, la supervision, l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement de projets pétroliers et gaziers.

