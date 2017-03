COTÉ OBSCUR : Selon une légende suédoise, Zlatan peut être "un parfait idiot" Meilleur buteur de l'histoire et héros de sa sélection, Zlatan ibrahimovic a toutefois laissé une impression mitigée à une autre légende du football suédois, Anders Svensson.

Clairement, il serait vain de tenter un best of des meilleures punchlines de Zlatan Ibrahimovic. Il faut dire qu'elles sont tellement nombreuses. Connu avant tout pour ses frappes chirurgicales devant le but, l'international retraité peut aussi se montrer tueur dans l'art de manier la répartie. Se dernières déclarations où il se compare à Napoléon Bonaparte ou encore Indiana Jones sont d'ailleurs là pour en témoigner.





Aussi sympa qu'idiot



C'est un constat qu'a également fait Anders Svensson. Longtemps appelé aux côtés du buteur des Red Devils - il détient le record de capes de l'histoire des Blagult avec 148 sélections - l'ex milieu de terrain de Southampton a pris sa retraite de joueur professionnel en 2015, deux années après son dernier match en Jaune et Bleu. De son côté, Ibra a quant à lui pris sa retraite international avec la Suède en 2016, avec 116 sélections.



Interrogé dans le journal régional Vetlanda-Posten, Anders Svensson a évoqué ses rapports avec son compatriote, avec lequel il n'a jamais eu de contentieux. Pour le moment...

"Zlatan Ibrahimovic, j e pense qu'il a toujours eu une sorte de respect pour nous qui étions un peu plus âgés. Après, autant i l peut être sympa comme tout, autant la seconde d'après se conduire comme un parfait idiot. De temps à autre, il s'est si mal comporté avec certains joueurs qu'on se demandait ce qui se passait vraiment. Je pense qu'il veut tester les nouveaux joueurs.





