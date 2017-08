COUD : le calvaire des étudiants raconté

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) est officiellement fermé depuis le 26 août 2017. Toutefois, des étudiants, qui n’ont pas encore fini leurs examens, continuent de l’occuper à leur grand détriment. Puisqu’ils rencontrent d’énormes difficultés pour tenir.



Un étudiant raconte, en détail, la situation difficile qu’ils endurent. « Les étudiants sont en examen ou en fin de cours et il y a rien dans le campus. On vit des conditions très difficiles », a lancé Moustapha Ndaw. Cet étudiant en 2e année de master à la fac des lettres, révèle qu'il faut faire des pieds et des mains pour trouver quelque chose à se mettre sous la dent.



« Pour se nourrir, on est obligé de se déplacer hors du campus ; il y a même des pavillons qui vont être privés d’eau et d’électricité. Ce n’est vraiment pas normal. On est obligé de se nourrir mais ça coûte vraiment cher. Pour le petit-déjeuner, tu dépenses au moins 400 à 500 Fcfa sans compter le déjeuner. La journée tu dépenses au moins deux mille francs », s’est-il lamenté.

Son collègue ne comprend pas qu’on puisse fermer le campus au moment où les examens ne sont pas encore finis. Pour Assane Ndong, il faut une uniformisation des activités entre le campus social et le campus pédagogique.







