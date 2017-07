CR7 sera désormais, le 3e capitaine du Real dans l'ordre hiérarchique

Le départ de Pepe fait remonter Ronaldo dans la hiérarchie. Désormais en troisième position, CR7 va participer à la prise de certaines décisions.



Le départ de Pepe au Besiktas, a des conséquences sur et en dehors du terrain. Le défenseur faisait partie de la haute hiérarchie des joueurs, en tant que troisième capitaine. Une place qui revient désormais, à Cristiano Ronaldo.



Cristiano Ronaldo continuera au Real Madrid



Cristiano Ronaldo sera donc présent aux réunions avec le président Florentino Pérez. Le quadruple ballon d'or se place juste derrière Sergio Ramos, l'indéboulonnable capitaine et son second, Marcelo. Ce nouveau rôle va donner une responsabilité supplémentaire au joueur. Il se joindra à ses coéquipiers pour s'entretenir avec le président du Real, afin de discuter de la vie et des décisions concernant l'équipe première.



Cristiano Ronaldo pourra donc à partir de cette saison, discuter des primes en cas de trophée, donner son avis à propos de certaines méthodes de l'entraîneur ou encore réunir l'ensemble de l'effectif lorsque la dynamique de l'équipe est mauvaise.



Karim Benzema entre désormais dans la liste des capitaines potentiels, en quatrième place. Le Français aura donc plus de responsabilités que les saisons précédentes. Une décision qui semble logique au vu de sa neuvième saison au sein de la maison blanche.



source: Goal