CRD Ziarre annuelle Thierno Mouhamadou Bachir Tall à Ouakam: « Je suis satisfait des mesures prises par le préfet pour la bonne réussite de la ziarra » dixit Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall En prélude de la 4e édition de la ziarra annuelle de Thierno Mouhamadou Bachir Tall, Khalife général de la famille Omarienne prévu les 22 et 23 décembre 2017 à Ouakam, un Crd est tenu ce jeudi au domicile du khalife sis à Ouakam. Il est présidé par le préfet du département de Dakar en présence du fils aîné du Khalife général, Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall, de la sous-préfète de Ngor et des représentants des services impliqués pour le bon déroulement de l’évènement

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2017 à 11:06

Devant le préfet du département de Dakar et les responsables des services concernés, le président de la Commission d’organisation a listé les besoins pour le bon déroulement de l’évènement. Aussitôt après le plaidoyer, le préfet a donné la parole aux préposés à la sécurit,é justifiant cet acte par la menace terroriste très présente dans la sous-région.



Après la formulation des vœux, tous les services ont répondu favorablement aux requêtes du comité d’organisation à l’exception de quelques points. Sur ces points, les représentants de ces services présents des lieux, ont jugé nécessaire de consulter leurs supérieurs avant de prendre une quelconques décision.



Au terme de la séance, le préfet de Dakar Babacar Kane a fait un bref récapitulatif des engagements pris par les services et les a exhortés à respecter les engagements pris. Porteur de message, le préfet a rappelé à Cheikh Oumar Bachir Tall et au comité d’organisation, l’importance que le président de la République et le ministre de l’Intérieur accordent à la Ziarre. Car il (le président) leur a instruit de prendre des engagements fermes pour la bonne tenue de l’évènement. Non sans oublier de citer les liens fraternels qui lient le président de la République à la famille Omarienne, particulièrement au Khalife général Thierno Mouhamadou Bachir Tall.



En prenant la parole, le fils du khalife, Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall et initiateur de la Ziarra dit être ravi du bon déroulement du Crd. « Je suis vraiment content de ‘’mon préfet’’ car il est un ami, un fils du khalife et toujours disponible pour les services du khalife. Je suis satisfait des mesures prises par le préfet pour la bonne réussite de la Ziarra », se réjouit-il. A la demande de l’assistance, Il a prié pour le président de la République, pour la stabilité du pays et invité par la même occasion, la Oummah islamique à cet évènement de dimension internationale, qui reçoit plus de 5000 pèlerins chaque année.













Cheikh Tidiane Sy













