CREI : Abdoulaye Baldé et Aminata Gassama vers un non lieu, soupçons de deal dans l'air

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 07:14 | | 0 commentaire(s)|

L’audition du maire de Ziguinchor et de son épouse à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) ne serait que de la poudre aux yeux.



Le Témoin croit savoir que Abdoulaye Baldé et Aminata Gassama vont vers un non lieu. En échange du soutien du leader de l’Union centriste du Sénégal (UCS) au président de la République.

Selon le journal, les deux hommes se sont rencontrés au moins une fois et se sont entendus sur la nécessité de travailler ensemble. La seule chose qui coince, c’est que le maire de Ziguinchor est toujours sous le coup de poursuites judiciaires exercées par la Crei . Il faut donc que cet écueil soit levé pour que les retrouvailles entre le Président et le leader de l’UCS soient officialisées. Ce n’est pour rien du reste que c’est à quelques trois semaines de la date limite de dépôt des listes de candidatures pour les législatives de juillet prochain que la procédure concernant les époux Baldé est relancée brusquement.

Abdoulaye Baldé pourrait donc sortir blanchi de toute accusation après son audition prévue demain jeudi 11 mai. Juste à temps pour lui permettre de rejoindre une coalition présidentielle qui veut faire pièce à Manko Wattu Senegaal.



Auteur: Source : Le Témoin - Seneweb.com



