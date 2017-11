CREI : Aïda Diongue s’en tire à bon compte

Comme annoncé, Aïda Diongue a déféré à la convocation de la Commission d’instruction près la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). Le président de la Commission, Cheikh Ahmed Tidiane Bèye, lui a notifié le rapport de l’expert Abdoulaye Dramé, avant de lui faire savoir qu’elle a 15 jours pour faire des observations, informe « Les Echos ». Mais, il est fort probable qu’elle sorte blanchie de cette affaire. Et pour cause.



D’après Libération, malgré les multiples prolongations, l’expert n’a pu mettre la main sur plusieurs contrats approuvés à l’époque par la défunte Commission Nationale de Contrats de l’administration (CNCA), qui a été remplacée par la Direction centrale des marchés (DCMP). Du coup, il n’a pu se prononcer sur plusieurs procédures de passations.



Pour rappel, la dame Aïda Ndiongue est inculpée et placée sous contrôle judiciaire depuis mars 2014, pour enrichissement illicite sur 41 milliards FCFA, dans l’affaire de la traque des biens mal acquis. L’instruction qui a duré 3 ans, n’a toujours pas été bouclée faute d’avoir les conclusions du rapport d’audit.