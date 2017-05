CREI : L'audition de Baldé reportée au mardi 16 Mai

L’audition du député-maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, initialement prévue ce jeudi 11 mai 2017 à la cours de répression de l'enrichissement illicite (CREI), aura finalement lieu le mardi 16 mai 2017 à 10h.



Ainsi en a décidé le procureur de la Crei pour répondre favorable à la demande des avocats du leader centriste qui se disent être indisponibles pour faire face à l’audition de ce jeudi, car Me Demba Ciré Bathily est pris par l’audition de ce jeudi du maire de Dakar, Khalifa Sall et Me Pape Mamaille Diockou n’a pas pu se libérer de Paris.