Ça chauffe : La Ld veut régler ses comptes avec le Président Macky Sall

« La décision du parti après sa réunion du Secrétariat exécutif permanent (SEP), c’était que les camarades Khoudia Mbaye et Nicolas Ndiaye restent à l’Assemblée nationale en tant que députés du peuple.



Mais, à la formation du Gouvernement, nous nous sommes rendus compte que le président de la République, pour des raisons qui, peut-être, lui sont propres, a reconduit notre camarade au ministère de la Promotion des investissements. Et nous attendons que notre SG par intérim, Nicolas Ndiaye et une délégation rencontrent le président de la République pour discuter avec le chef de l’Etat sur ces décisions.



Certes, il l’exclusivité de la nomination mais, nous attendons cette rencontre pour discuter avec lui », a déclaré lundi, sur Rfm, le porte-parole de ladite formation politique.



Visiblement, le Président Macky Sall a surpris ses alliés. « Nous avions proposé deux camarades en l’occurrence Modou Fall et Fatoumata Yaye Gouye Ly. Et nous pensions qu’il allait choisir l’un ou l’autre », a relevé Moussa Sarr.



Il précise que pour le moment, la LD ne parle pas de quitter la coalition au pouvoir même si rien n’est exclu en politique. Elle veut juste des explications par rapport à la situation de la nomination de Khoudia Mbaye, alors que le Parti a proposé d’autres personnes.







La rédaction de Leral.net