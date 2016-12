Ça y est! Les premières îles du Pacifique et la Nouvelle-Zélande sont passées en 2017 Ça y est ! Avec 13 heures d’avance sur la Belgique et une grande partie de l’Europe, les premières îles du Pacifique sont entrées dans l’année 2017. Bonne année à tous.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2016 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|

C’est, comme chaque année, les îles du Pacifique (Samoa, Tonga et Kiribati) ont été les premières à passer le cap de la nouvelle année. La Nouvelle-Zélande a également eu l’occasion de faire la fête avec une demi-journée d’avance sur la Belgique ! Les premiers feux d’artifice ont été tirés, depuis la capitale Wellington notamment.



Lorsque la Belgique passera en 2017 à minuit, les Brésiliens commenceront à danser à Rio de Janeiro pendant trois heures, jusqu’à leur passage à l’an neuf.



Il sera 06h00 du matin dimanche en Belgique lorsque New York passera à son tour en 2017. Los Angeles suivra à 09h00.



L’île Baker, située entre Hawaï et l’Australie dans le Pacifique, clôturera le passage à l’an neuf. Il sera alors 13h00 en Belgique et la journée du 2 janvier débutera à Kiribati.



L’occasion pour la rédaction de Sudinfo.be de vous souhaiter un bon réveillon et une très heureuse année 2017.

