Ça y est, c’est fait, Paris se prépare à accueillir Neymar La star brésilienne devrait débarquer cette semaine dans la capitale. Il ne reste que quelques détails à régler pour conclure le plus gros transfert de l'histoire.

Le chassé-croisé des juillettistes et des aoûtiens laisse ce lundi matin, Paris un peu plus vide et calme qu'à l'accoutumée. Mais c'est pourtant à une fièvre sans précédent que peut s'attendre la capitale dans les prochains jours. La venue de Neymar au PSG n'a jamais été aussi proche. Au sein du club, on reste prudent et personne ne prend le risque de considérer l'affaire comme acquise mais tout le monde fait «comme si»...



Tous les services s'affairent pour finaliser les différents aspects du transfert du siècle et peaufiner les contours d'une présentation qui se doit d'être à la hauteur d'une icône du foot mondial, en passe de devenir le joueur le plus cher et le mieux payé de la planète. Les contours du montage financier qui permettra de lever la clause de 222 millions d'euros, ne sont pas encore connus.



Sa visite médicale à Doha ?



Un chiffre stratosphérique auquel il faudra ajouter un salaire annuel de 30 millions d'euros et des commissions de près de 35 millions d'euros. Des montants qui font bondir de l'autre côté des Pyrénées. Le président de la Ligue espagnole est ainsi de nouveau monté au créneau dimanche, pour dénoncer un transfert qu'il semble lui aussi tenir pour acquis. «Nous allons déposer une plainte auprès de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier, confirme Javier Tebas. Le Qatar injecte des fonds en violant les règles du fair-play financier et les règles en termes de concurrence de l'Union européenne et ça, on va le dénoncer.»



Loin de ces menaces, Barcelone et le Real Madrid se sont affrontés dans la nuit de samedi à dimanche dans un match amical de gala à Miami (Etats-Unis), où Neymar a été étincelant (deux passes décisives, victoire 3-2 du Barça).



Une rencontre à l'issue de laquelle Sergio Ramos, le capitaine madrilène, a échangé son maillot avec celui de Neymar avant de déclarer : «J'espère que ça sera son dernier maillot avec Barcelone. Pour nous, ça enlèverait un problème.»



Le phénomène brésilien, lui, s'est gardé de tout commentaire en quittant le stade. Après une courte nuit, il est parti en Chine, où il doit honorer plusieurs engagements commerciaux. Sa prochaine destination n'est pas encore connue. Il se murmure qu'il pourrait passer sa visite médicale au centre Aspire de Doha avant d'atterrir définitivement à Paris.



Son arrivée déclencherait une effervescence digne d'un grand départ en vacances sur le périphérique parisien. Avec Neymar au PSG, personne n'aura envie de rater la grande rentrée du petit nouveau.





