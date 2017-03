Caisse d’avance de la mairie de Dakar : L’URD appelle à plus de 'sérénité et à s’inspirer du comportement du président Macky Sall'

La Direction politique exécutive de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD), qui s’est réunie ce 23 mars 2017 au siège du parti ‘’appelle à plus de sérénité dans l’affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar et à s’inspirer du comportement du président Macky Sall’’.



L’affaire Khalifa Sall s’est invitée à la réunion de l’URD en présence de son leader Djibo L. Ka qui n’a pas manqué d’appeler aux uns et aux autres à plus de sérénité. Mieux, « l’URD appelle à s’inspirer du comportement du chef de l’Etat qui est resté égal, à lui-même, en respectant scrupuleusement le principe de la séparation des pouvoirs. Laissons donc la justice faire son travail puisque nous sommes au temps de la justice. Cela pourrait aider à mieux gérer, s’il y a lieu et si c’est nécessaire, le temps de la politique, dans ce dossier », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Après un long échange sur tous ces points, la Direction politique exécutive de l’Union pour le Renouveau Démocratique a salué l’initiative des leaders de BBY de se concerter au moins mensuellement sur les problèmes de la coalition et du pays et d’en rendre compte, par le biais d’un porte-parole du jour désigné, désormais, à l’issue de chaque réunion.



Ainsi, à l’occasion des élections législatives à venir, l’URD insiste sur tout ce qui peut faciliter ‘’l’union autour du chef de chef de l’Etat, à savoir l’équité, la solidarité qui doivent prévaloir en toutes circonstances’’.



Landing Jef DIEDHIOU, Leral.net

