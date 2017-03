Caisse d’avance de la mairie de Dakar : la Convergence des Cadres Républicains enfonce Khalifa Sall

Le Collège Exécutif National de la Convergence des Cadres Républicains de l’Alliance Pour la République (APR) estime que la responsabilité de Khalifa Sall est engagée dans l’affaire de la caisse d’avance d’autanat que « c’est lui qui est l’ordonnateur du budget ».



Abordant la situation politique nationale, le CEN s’est prononcé sur le débat soulevé par certains, relativement à la convocation pour enquête du maire de Dakar, suite à un rapport de l’IGE.



« Le CEN précise que sur cette question, la responsabilité du maire est totalement engagée et au premier chef, car c’est lui qui est l’ordonnateur du budget. Par conséquent, c’est à lui, par le biais de son régisseur d’avance, d’apporter les éléments de preuves et pièces justificatives de l’ensemble des dépenses exécutées, conformément aux procédures régissant la gestion d’une caisse d’avance. Il doit notamment informer les populations sur l’utilisation de cet argent. Toute autre forme de victimisation ne peut prospérer. Le CEN rappelle surtout, que dans l’exercice de toute mission de service public, personne ne peut se soustraire de l’obligation de transparence et de reddition des comptes », a déclaré via un communqué la Convergence des Cadres Républicains qui s’est rééuni le mardi 28 février 2017.



Le Collège Exécutif National (CEN) de la Convergence des cadres républicains de l’APR qui a tenu sa réunion hebdomadaire au siège de Benno Bokk Yaakaar a aussi loué félicité sur un autre registre « le Président de la République, Macky SALL, pour la décision majeure, prise lors du conseil des ministres du mercredi 22 février, en demandant au gouvernement de « réaliser rapidement la transformation gratuite des titres précaires en titres fonciers par la simplification des procédures et la sécurisation des transactions immobilières ».



Le Collège Exécutif National de la Convergence des Cadres Républicains précise que cette «décision qui va toucher 900 000 titres précaires et permettra d’accélérer la sécurisation foncière des populations sénégalaises ».



Massène DIOP Leral.net