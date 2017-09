Caisse des Dépôts et Consignations : Aliou Sall prête serment à huis clos

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017 à 09:57

Malgré les attaques tous azimuts faisant suite à la nomination de Aliou Sall au poste de Directeur général de la caisse des dépôts et consignations (CDC), Buur Fatick ak Fuuta ne compte pas revenir sur son décret. Pour tout simplement vous dire que les choses s'accélèrent.



Selon les radars sensibles de Libération, Aliou Sall sera l’hôte du Conseil de Surveillance ce jour. Comme l'exigent les textes régissant la CDC, il prêtera serment devant le Conseil. Une cérémonie qui se tiendra à huis clos et durant laquelle il jurera sur l'honneur de ne servir que les intérêts de la CDC.



Cet acte accompli, place à la passation de service qui avait été programmée pour aujourd'hui, mardi, avant d’être reportée à jeudi. Dans tous les cas , Aliou Sall a deux challenges : prouver à ses détracteurs qu'ils avaient tort de décrier sa nomination et achever les vastes chantiers entamés par le Directeur général sortant, Thierno Niane.



C'est sous le magistère de ce dernier que la CDC a capitalisé ses actifs en plus de lancer de grands projets dans les énergies renouvelables, l'immobilier, les transports aériens etc. Aliou Sall devra aussi poser les jalons de la Cité des Affaires qui sera érigée sur le site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor qui sera transféré à Diass en décembre.



En effet, Buur Fatick ak Fuuta a approuvé récemment le schéma proposé par la CDC et la caisse des dépôts du Maroc lors d'une réunion au Palais. Auparavant, Thierno Niane s'était rendu a Rabat pour signer un protocole d'entente avec la Caisse des dépôts marocains. Aujourd'hui, les engagements pris par les deux parties ont été entièrement satisfaits puisque toutes les études concernant ce vaste projet ont été faites dans les délais requis.

