Caitlyn Jenner : Elle a dit adieu à son attribut masculin !!! Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 22:42 | | 0 commentaire(s)| Caitlyn Jenner a avoué qu'elle avait fait le nécessaire pour devenir une femme et faire enlever le dernier signe de sa masculinité.



Caytlin Jenner a mis fin au suspens : " Vous vouliez savoir ? Alors maintenant, vous savez ! "

Oui, Caitlyn Jenner est désormais, et totalement, une femme !

L'ancien champion olympique de 1976 a expliqué dans les pages de ses mémoires à paraître prochainement, et que le site américain RadarOnline a pu consulter en avant-première, qu'elle avait reçu " l'opération finale " dans sa transformation en janvier 2017. Le père de Kendall et Kylie Jenner précise d'ailleurs qu'elle a été " une réussite ".



Dans The Secret of My Life, Caitlyn Jenner détaille par ailleurs, qu'elle " ne se sent pas seulement à merveille, mais aussi libérée " après cette opération.

" Je vous le dis parce que je crois à la franchise ", a ajouté Caitlyn Jenner. " Je vais vivre de façon authentique pour la première fois de ma vie ", s'est-elle réjouie.

" Je vais être enthousiaste pour la vie, ce que je n'est pas ressenti depuis 39 ans et les Jeux olympiques ", s'est-elle même emballée.

