Californie: une mystérieuse créature échouée intrigue le web

Une créature découverte sur une plage de Californie a fait régir les internautes. Selon eux, il s’agirait d’un lièvre de mer mort.



Ni oeil, ni bouche, ni nageoire. Un utilisateur du site communautaire Reddit a publié dimanche une photo d’une étrange créature, trouvée sur la plage de Leo Carrillo à Malibu (Californie). Etant dans l’incapacité d’identifier la bête, celui-ci s’est alors tourner vers les internautes. «Quelqu’un peut-il me dire ce que c’est ?», leur a-t-il demandé, en précisant son poids (3,2 kilos) et sa taille (13 centimètres).



Anyone have any idea what this is?!