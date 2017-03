Cambriolage à la Clinique Urgence cardio : de l’argent et des écrans plats emportés Sans doute, l’insécurité à Dakar s’installe de manière durable. La clinique Urgence Cardio, située sur l’ancienne piste, en face du domicile de cheikh Bethio a été mise à sac hier par une bande de malfrats. Des cambrioleurs se sont, en effet, nuitamment introduits dans la clinique, emportant des téléviseurs écrans plats et puis de l’argent.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2017 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

En dévalisant la clinique Urgence cardio qui ne soigne que des malades du cœur, les cambrioleurs n’ont certainement pas mesuré la portée de leur acte qui aurait pu occasionner des crise chez nombre de patients.

Bien chanceux les malades trouvés sur place !

Par contre, certains biens de la structure n’ont pu être épargnés. Selon les sources de nos confrères du quotidien VOXpopuli, le cambriolage en question, jusque que là tenu secret pour les besoins de l’enquête, a eu lieu la semaine dernière.

En effet, c’est tard dans la nuit que les voleurs ont mis en branle leur forfait. Coup bien préparé, ils ont trompé la vigilance des gardiens en empruntant la porte de derrière qui jouxte le camp militaire. Quelle audace ?

Une fois dans le bâtiment, ils ont jeté leur dévolu sur le téléviseur écran plat disposé dans la cuisine, mais pas seulement, celui qui se trouvait dans salle d’attente également. Immédiatement après, ils se sont dirigés vers la caisse sis à l’accueil pour y subtiliser environ 600 000 FCFA. De l’argent qui devait servir au paiement des médecins stagiaires.

Les infirmiers de garde qui ont entendu le bruit dans les couloirs et qui n’ont certainement pas voulu risquer leur vie eu égard à l’insécurité grandissante et aux cas de meurtres notés ces derniers temps chez les pharmaciens et autres médecins en garde, se sont barricadés à l’intérieur des chambres.

Après de ce vol venu grossir le lot des nombreux cambriolages dans la capitale sénégalaises ces derniers temps, la brigade de gendarmerie de Ouakam qui a été saisie, a ouvert une enquête.

