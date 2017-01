Cambriolage de l'agence Ecobank à Yeumbeul: Le véhicule utilisé par les braqueurs appartient au ministère de l’Hydraulique

La police et la gendarmerie traquent la bande de malfaiteurs qui a braqué l'agence Ecobank de Yeumbeul, emportant un coffre contenant 111 millions de F Cfa.



Selon les informations du quotidien obtenues de sources sûres, la 4X4 double cabine a été abandonné par les malfaiteurs dans la zone des filaos comprise entre Guédiawaye, Malika et Tivaouane Peulh. Le véhicule est celui du ministère de l'Hydraulique volé à Keur Massar, à la Cité Ancar où l'avait garé, M. C, un agent dudit ministère.



Pour l'instant, on ignore comment la police a été mise sur cette piste. Cependant, l'endroit où le véhicule et le coffre ont été retrouvés, permettra aux enquêteurs de tracer désormais avec exactitude, le trajet emprunté par les casseurs pendant leur fuite. De même, les relevés d'empreintes sur le coffre et le véhicule orienteront favorablement l’enquête des limiers de la Sûreté urbaine.



Pour rappel, dans la nuit du lundi au mardi, des individus armées à bord d’un véhicule 4x4 ont pris d’assaut les lieux et ligoté le vigile avant de défoncer la grille. Ils ont réussi à emporter la somme de 111 millions de Francs Cfa. Dans leur retraite, ils sont tombés sur les éléments de la police qui effectuaient une patrouille dans le secteur. Il s'en alors suivi des échanges de coups de feu et une chasse à l'homme. Malgré tout, les agresseurs ont réussi a se fondre dans la nature.



(Source: L'Observateur)