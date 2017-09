Cambriolage de la Régie des bourses des étudiants : Mor Seck et Bacary Siby écroués, X activement recherché

L’enquête sur le cambriolage de la Régie des bourses des étudiants sise au Camp Jérémy (Université Cheikh Anta Diop) connaît une nouvelle étape. Les deux suspects Mor Lô Seck et Bacary Siby ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier, pour association de malfaiteurs et soustraction de biens appartenant à autrui. Ils ont passés leur première nuit en prison.



L’enquête est loin connaître son épilogue. Selon L’Observateur dans son récit, le Procureur dans son réquisitoire introductif et dans un souci de faire la lumière sur cette affaire plus que nébuleuse, a enjoint le Juge d’instruction du deuxième cabinet, en charge du dossier, de poursuivre X dans cette affaire. Après tous les indices laissés par les deux cambriolages, le procureur de la République, veut savoir si d’autres personnes non encore identifiées, sont impliquées dans ces affaires.



Pour rappel dans la nuit du 25 au 26 août, Mor Lô Seck et Bacary Siby, se sont invités à une heure indue de la nuit, dans les locaux du Camp Jérémy, précisément à la Régie de paiement des bourses.



Après avoir escaladé le mur de sécurité, ils ont forcé successivement, les portes de trois différents bureaux, à l’aide de pieds-de-biche, ils se sont introduits dans le bureau du régisseur, B. Ndiaye. Là, ils tombent sur une valise négligemment posée à même le sol, sous le bureau. La valise ouverte, des billets de banque neufs, mis en liasses, semblent les attendre.



Seck et Siby referment la valise et vident les lieux. Une fois dehors, les deux cambrioleurs se retranchent dans un hôtel de la place pour se partager le butin. De l’avis des cambrioleurs, il s’agit de 13 784 000 F Cfa, là où le Régisseur, B. Ndiaye, avance la somme de 22 883 000 F Cfa.

