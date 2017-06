Cameroun: Bassirou Niasse, un ressortissant sénégalais se trouve dans un état dépressif et sans assistance dans les rues de Yaoundé

Le président d'Horizons sans frontière est très préoccupé par le sort de Bassirou Niasse, qui aurait été rapatrié de l'Italie vers Cotonou (Bénin) qu'il aurait ensuite traversé pour se retrouver au Cameroun, tentant de continuer son projet migratoire via la Libye.



L'organisation internationale pour la migration dit avoir été informée de la situation par un ressortissant sénégalais établi à Yaoundé et lance un appel au président de la République pour le rapatriement médical du sieur Niasse.



Dans un communiqué reçu à Enquête, HSF renseigne que "suite à de nombreuses contingences, notre compatriote, aujourd'hui malade, serait même dans un état dépressif et sans assistance dans les rues de Yaoundé".



Il s'y ajoute que les autorités consulaires et diplomatiques lui ont refusé toute assistance, sous prétexte que Bassirou n'a aucune pièce d'identité sur lui attestant qu'il est sénégalais : une situation que regrette la communauté sénégalaise de Yaoundé.



Enquête

