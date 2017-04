Cameroun: Boko Haram s’empare de 3 filles à la frontière nigériane

Les terroristes du groupe islamiste Boko Haram, ont enlevé trois (3) filles âgés de 8 à 14 ans, dans la localité de Mbreché, au Cameroun. L’information a été donnée ce vendredi.



Une dizaine d’assaillants, armés de fusils et d’armes blanches, ont fait une descente musclée dans la ville de Mbreché, située à quelques mètres de la frontière avec le Nigéria.



Dès l’arrivée des rebelles, ils ont forcé l’accès aux maisons et ont procédé à des fouilles. Ils ont affirmé être venus « enlever tous les enfants du village et qu’ils n’avaient que faire des vieillards », explique un campagnard.



Les insurgés ont semé l’angoisse et la crainte dans le cœur des villageois pendant plus d’une heure. Sur leur départ, ils ont emmené avec eux trois jeunes filles. La plus grande du nom de Amma Yazié, est âgée 14 ans. Les deux autres, Fati Goni et Kadi Goni, sont respectivement âgées de 10 et 8 ans. Fati et Kadi Goni, sont les filles de l’Imam du village, selon, le tri hebdomadaire régional "l’œil du Sahel".



Durant cet événement traumatisant, aucune perte en vie humaine n’a été constatée.