Cameroun: Un ancien entraîneur explique pourquoi les Lions indomptables ont une chance de jouer la finale

Otto Pfister est ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun. C’est lui qui avait conduit les Lions Indomptables à la CAN 2008 au Ghana. Sept ans après son passage au Cameroun, nos confrères de Camfoot ont relayé un extrait de son récent entretien avec plusieurs médias camerounais.



A la question de savoir si les Lions Indomptables ont une chance d’arriver en finale de la CAN 2017 et de remporter le trophée, Otto Pfister a répondu par l’affirmative. Selon l’entraîneur de nationalité allemande, le Cameroun a une bonne équipe très solide physiquement malgré l’absence des joueurs importants comme Eto’o, Matip, Choupo-Moting.



« Je suis toujours l’actualité des Lions Indomptables via internet. Après moi, il y a eu beaucoup d’autres entraîneurs. Je sais que lors de la dernière CAN, le Cameroun n’a pas pu passer le premier tour. Cette équipe n’est pas une grande équipe mais elle a surpris tout le monde en cette année 2017. Elle a bien joué jusqu’à maintenant. Les joueurs sont solides et très physiques. Ils sont solidaires et je suis convaincu qu’ils ont une chance de passer en demi-finale et même de jouer la finale. Le Cameroun est un bloc. Il n’y a pas un joueur qui domine les autres. Et le gardien de but est excellent. Je pense qu’il faut lui dire merci pour la qualification (rires…) parce que jusqu’ici, il est le meilleur joueur sur le terrain » Avant de poursuivre: Mais le Sénégal est aussi une très bonne équipe. Pour moi, c’est un match ouvert. La presse dans son entièreté proclame le Sénégal comme le favori, mais ce type de match à mon avis, c’est du 50-50. Malheureusement, si Choupo-Moting et les frères Matip étaient là, le Cameroun deviendrait le favori. Je ne sais pas exactement pour quelles raisons ils ne sont pas là, mais il faut que le CAF prenne ses responsabilités ».



Commentateur télé pour une chaîne suisse, Otto Pfister, aujourd’hui âgé de 80 ans, continue de suivre l’actualité des Lions.



